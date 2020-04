Coronavirus: Fontana, Borelli su uso mascherina? Se suoi consulenti gli dicono altro non sta a me giudicarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) L'obbligatorietà in Regione Lombardia di coprirsi naso e bocca "non credo sia esagerata, sono misure - ha aggiunto Fontana intervenendo alla trasmissione "Centocittà" su Radio Rai 1- che sono state prese anche in altri Stati e che ho preso dopo essermi consultato con i miei esperti dell'unità di crisi e tutti mi dicono che è il momento più delicato, in cui si deve passare dalla pianura alla discesa, non bisogna mollare". (Rem)