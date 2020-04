Coronavirus: Novara, sul sito del Comune il modulo per chiedere i buoni spesa

- Da oggi, sul sito del Comune di Novara, è possibile trovare la modulistica relativa all’accreditamento degli esercenti per accettare i buoni spesa del Comune di Novara. Sul sito si può trovare anche il link della modulistica per la richiesta dei buoni stessi che sarà attivo nelle prossime ore, quando coloro che rispetteranno i requisiti potranno compilare ed inviare il format. Chi ha diritto a richiedere l'assegnazione dei buoni? I cittadini residente nel Comune di Novara; i lavoratori autonomi, momentaneamente non in attività causa Covid-19; i lavoratori dipendenti, momentaneamente non in attività causa Covid-19; i cittadini disoccupati. Nel modulo occorre compilare anche la parte in cui si chiede se si sia già assegnatari o meno di sostegno pubblico o di ammortizzatori sociali. Come inviare la richiesta di assegnazione dei buoni? La procedura più semplice e immediata è quella di accedere al portale Servizi Online del Comune di Novara, registrarsi, se ancora non si è registrati (tramite codice fiscale e numero della carta di identità), chiedendo dal menù a sinistra “Mi serve il codice attivazione”. Il codice arriverà via mail. Dopodiché si potrà accedere ai servizi online dove si troverà il modulo da compilare che sarà inviato telematicamente. Altra possibilità è quella di scaricare i moduli stampandoli, compilandoli ed inviandoli via mail all’indirizzo covid-19.solidarietaalimentare@comune.novara.it . Per chi invece volesse informazioni telefoniche o per supporto alla compilazione si possono contattare i seguenti numeri: 03213703474/3501/3508, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure scriver all’indirizzo covid-19.solidarietaalimentare@comune.novara.it . L’invio telematico è il metodo maggiormente indicato. (segue) (Rpi)