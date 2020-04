Coronavirus: Novara, sul sito del Comune il modulo per chiedere i buoni spesa (2)

- I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Novara che avranno aderito all’avviso pubblico e che saranno inseriti in un elenco pubblicato sul sito e aggiornato giorno dopo giorno. Per utilizzarlo il titolare dovrà avere con sé un documento di riconoscimento e l’attestazione/modulo di richiesta del buono per ogni eventuale verifica. La consegna dei buoni avverrà, dopo un contatto telefonico o via mail, ai recapiti forniti in sede di istanza tramite corriere. Il buono spesa ha un valore di 25 euro, viene emesso direttamente dal Comune di Novara, è nominale, con tanto di codice fiscale dell’assegnatario e con contrassegni che ne consentono il controllo e ne impediscono la contraffazione. Il buono non si può cedere, non dà diritto al resto, si potrà spendere entro il 31 luglio 2020. Ad ogni nucleo richiedente avente diritto verranno erogati secondo la seguente modalità: 150 euro per il primo/unico componente del nucleo familiare; 100 euro per ogni successivo componente del nucleo familiare. (Rpi)