Cina: industria del software, ricavi in calo dell'11,6 per cento nei primi due mesi dell'anno

- I ricavi dell'industria del software della Cina sono precipitati nei primi due mesi: l'industria ha raccolto entrate per 800,8 miliardi di yuan (circa 114,4 miliardi di dollari), con un calo dell'11,6 per cento su base annua, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica. I profitti sono scesi dell'11,8 per cento su base annua a 98,1 miliardi di yuan nei primi due mesi rispetto all'aumento del sette per cento registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Le esportazioni del settore si sono ritirate del 18,9 per cento rispetto a un anno prima, a 5,66 miliardi di dollari. Il ministero ha attribuito i forti ribassi alla pandemia di coronavirus, che ha notevolmente rallentato le aziende di software. Il settore ha impiegato 5,84 milioni di personale nei primi due mesi, con un aumento dello 0,9 per cento, mentre il salario lordo è sceso del 2,6 per cento su base annua. (Cip)