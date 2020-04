Algeria: governo rassicura su scorte di farmaci anti-coronavirus

- L’Algeria ha scorte pari a 300.000 scatole del farmaco di Clorochina e 500.000 scatole dell'antibiotico Azitromicina destinato al trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Lo riferisce il ministro algerino della Salute, Abderrahmane Benbouzid, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. “Il trattamento più efficace è osservare le misure preventive chieste dalle autorità pubbliche, in particolare il rispetto del confinamento". Sabato scorso, 4 aprile, l'ultimo rapporto giornaliero del Comitato scientifico per monitorare l'evoluzione della pandemia di coronavirus ha riferito che il trattamento con Clorochina e Azitromicina prescritto a oltre 600 pazienti ricoverati ha dato risultati “soddisfacenti”, consentendo ad alcuni malati di guarire. Il bilancio aggiornato della pandemia nel paese nordafricano ammonta a 152 morti e 1.320 contagi. Intanto l'Algeria ha ricevuto ieri un primo lotto di attrezzature mediche per far fronte al coronavirus, tra cui 8,5 milioni di mascherine, trasportate dalla Cina a bordo di due aerei militari. Ad accogliere i due aerei cargo il premier Abdelaziz Djerad accompagnato dal ministro della Salute Abderrahmane Benbouzid. Nel carico trasportato a bordo di due aerei cargo dell'esercito algerino c'erano anche tute protettive per il personale medico, ma anche kit per effettuare test. "L'Algeria prima o poi trionferà su questa pandemia", ha dichiarato il premier Djerad. (Ala)