Coronavirus: Lega Municipio Roma X, pasqua solidale a Ostia, bene iniziativa Amici alzheimer

- Pasqua di solidarietà a Ostia. La Lega di Roma e del X municipio della Capitale "appoggia la lodevole iniziativa dell'associazione Amici alzheimer onlus con la campagna di raccolta fondi volta a distribuire uova di pasqua e generi alimentari alle persone in difficoltà che in questo momento hanno più che mai bisogno di un gesto di conforto e di un piccolo aiuto concreto". In una nota gli esponenti della Lega Davide Bordoni, consigliere capitolino, Monica Picca e Luca Mantuano, consiglieri municipali, Davide Peli e Massimiliano Mambor, coordinatori del partito per il X municipio, spiegano: "Le donazioni confluiranno direttamente all'associazione che si occupa della cura dei malati di Alzheimer nel territorio del municipio X e il ricavato verrà interamente devoluto alle case famiglia e alle famiglie disagiate. Continueremo ad essere al fianco di chi realizza iniziative di solidarietà, specialmente in un momento così delicato per la vita sociale colpita duramente dall'emergenza coronavirus, restando accanto ai minori e alle loro famiglie finché ce ne sarà bisogno. La raccolta fondi - conclude Bordoni - partita simbolicamente il giorno della domenica delle palme proseguirà fino alla fine della settimana. Ma l'impegno della Lega continuerà nel sostegno alle famiglie più bisognose anche oltre il giorno di pasqua". (Com)