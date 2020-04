Coronavirus: Fontana, positivi portati in rsa assolutamente staccati e non a contatto con ospiti

- Nelle rsa della Lombardia "non venivano messi un paziente Covid e un ospite anziano fianco a fianco, ma esistevano dei reparti vuoti e non utilizzati, in cui sono stati messi alcuni malati di covid non essendoci più posto in ospedale; ma assolutamente staccati e senza nessun tipo di contato con gli ospiti delle case di cura". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione "Centocittà" in onda su Rai Radio 1. Interpellato per un commento su un articolo dell'edizione odierna de "Il Fatto Quotidiano" su una gestione deficitaria delle rsa da parte della Regione, il governatore ha replicato: "Il Fatto Quotidiano sta facendo una sua campagna che io non commento". (Rem)