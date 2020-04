Coronavirus: Fraccaro a "Il Sole 24 Ore", alleanza Stato-imprese per difendere le filiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liquidità potrà essere garantita "anzitutto rilanciando le norme del decreto Cura Italia, dove già erano previsti interventi in favore della liquidità. La chiusura delle attività produttive in larga scala e su tutto il territorio nazionale si è resa necessaria dopo quel decreto e quindi si è allargata notevolmente la platea delle imprese che ne hanno bisogno. Inoltre l'Unione europea, anche su nostra pressione, acconsente ora a una garanzia 100 per cento. Un passaggio decisivo". "Perché se la garanzia è al 90 per cento, - chiarisce il ministro - la banca si deve accollare i rischi sul restante dieci per cento e questo non facilita i prestiti. In questa fase è vitale allargare questa garanzia al 100 per cento. Per iprestiti fino a 5 milioni la garanzia potrà arrivare al 100 per cento con la controgaranzia di Confidi. In ogni caso parliamo di garanzie su centinaia di miliardi, la nostra prioritàè dare ossigeno alle aziende. Tra le situazioni In cui è fondamentale garantire il 100 per cento quella relativa a imprese che hanno difficoltà finanziarie o crediti semi deteriorati "Vogliamo tutelare tutti, tutte le filiere devono essere pronte a ripartire al meglio quando sarà possibile. L'erogazione la farà la banca. Ma dietro ci sarà un meccanismo dello Stato per garantire la banca. Pensiamo a un fondo statale salva-impresa". (segue) (Rin)