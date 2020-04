Coronavirus: Fraccaro a "Il Sole 24 Ore", alleanza Stato-imprese per difendere le filiere (4)

- Quanto a Cdp, "è un'opzione, basta confrontare altri modelli europei. Tutti stanno facendo quello che facciamo noi, a partire da Germania e Francia. Si tenga conto che Cdp ha comunque un ruolo decisivo, in questi mesi ha erogato 17 miliardi a imprese ed enti locali". L'altra opzione per il fondo salvaimprese è una gestione Sace. "L'importante è che venga garantita la liquidità con un sistema che abbia le spalle coperte dallo Stato, che mai come ora deve avere un ruolo centrale per l'economia del Paese. Anche per questo abbiamo aumentato di 7 miliardi il Fondo di garanzia per le Pmi". C'è un altro tema per le imprese: come e quando si potrà riaprire. Filiere essenziali, come l'agroalimentare, presentano già difficoltà, nel reperire manodopera per la raccolta. "Siamo consapevoli che il tessuto produttivo non può reggere chiusure troppo lunghe. Questa esigenza prioritaria va contemperata con l'altra esigenza fondamentale della tutela della sicurezza dei cittadini. Sul quando riaprire è prematuro rispondere, è necessaria una base scientifica di dati su cui ragionare. Credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Ma noi stiamo facendo già un enorme lavoro sul come ripartire e su cosa sarà necessario fare nella fase in cui dovremo convivere con il virus. Dobbiamo garantire che ripartano le attività produttive appena possibile nella consapevolezza che nessuno potrà abbassare la guardia rispetto al virus. Ne va della vita di tanti cittadini". Il ministro non Pensa a un set di regole per le imprese. (segue) (Rin)