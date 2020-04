Coronavirus: Fraccaro a "Il Sole 24 Ore", alleanza Stato-imprese per difendere le filiere (5)

- "Più che a norme penso dovremo fare una valutazione su una riorganizzazione complessiva del modo di vivere e produrre per massimizzare la tutela della salute garantendo però una ripresa delle attività. Anche questo è un capitolo dell'alleanza Stato-imprese. Dobbiamo pensare a un modello produttivo economicamente sostenibile che utilizzi in positivo anche la lezione di questi giorni. Molte imprese ci stanno già pensando in autonomia. Vedo il grande lavoro che sta facendo, per esempio, Poste Italiane. Una collaborazione anche qui è inevitabile", ha concluso Fraccaro. (Rin)