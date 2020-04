Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme

- Se lo chiedono tutti. Che Italia ci sarà quando passerà la tempesta del coronavirus. "Dipende molto da quanto durerà la crisi, in particolare la serrata - risponde Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale e già membro del Comitato esecutivo della Bce a "la Repubblica Affari&Finanza"- Più è lunga, più aumenta la probabilità che aziende, in particolare quelle di piccole dimensioni, commerci, professionisti, falliscano e abbiano bisogno di aiuto. Per questo motivo bisogna chiedersi se, a un certo punto, quando si sarà stabilizzata la curva di chi ha bisogno di assistenza ospedaliera intensa, valga la pena di continuare a tenere tutto chiuso e spendere per compensare il reddito di chi l'ha perso, o riaprire gradualmente e investire fondi pubblici per rafforzare i presidi di sicurezza sanitaria di chi lavora e riprende a circolare. Non vedo ancora una riflessione su questo aspetto, basata su analisi economiche e non solo sanitarie". (segue) (Rin)