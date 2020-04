Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme (2)

- II Pil probabilmente calerà di molto, c'è già chi vede il -10 per cento. "Se si usa come base di confronto la crisi precedente, l'Italia è stato l'unico Paese il cui prodotto lordo non è tomato sui livelli pre-2008. Quella crisi era caratterizzata da una combinazione di problemi, relativi all'economia reale, al sistema bancario e alla finanza pubblica, che sono rimasti a lungo irrisolti. Questa crisi del coronavirus è in parte diversa, ma il basso potenziale di crescita dell'economia italiana rimane il principale punto debole. L'altra debolezza deriva dalla difficoltà di chi governa di riconoscere gli errori del passato e di imparare la lezione". "Negli anni recenti, - aggiunge - in particolare dopo il governo Monti, l'unica linea di politica economica è stata quella di chiedere maggiore 'flessibilità' all'Europa per fare più spesa corrente, senza rendersi conto che ciò non aiutava la crescita, mentre il debito invece continuava ad aumentare. Sono state fatte ben poche riforme per rendere il Paese più competitivo. Questa è la vera fragilità, soprattutto di natura culturale". La questione cruciale per il nostro Paese resta quella dei conti pubblici. Secondo dati dell'Osservatorio della Cattolica da qui alla fine dell'anno non ci dovrebbero essere grandi problemi: considerato il nuovo Qe rimarrebbero da recuperare sul mercato un centinaio di miliardi. (segue) (Rin)