Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme (3)

- "II sistema europeo di banche centrali ha già acquistato oltre il 20 per cento del debito pubblico italiano, e ne acquisterà un altro 10 quest'anno. II problema principale è il livello più elevato dei tassi d'interesse italiani, rispetto non tanto alla Germania ma anche a Paesi come la Spagna e il Portogallo. Questo differenziale è dovuto in larga parte alla bassa crescita potenziale e alla instabilità politica. Osservando la situazione dal punto di vista di chi si pone la domanda se continuare o meno ad investire in titoli di Stato italiani, non può non colpire il messaggio che viene da una certa classe politica italiana secondo cui l'Europa è all'origine di tutti i mali e che sarebbe meglio uscire dall'euro. Non si tratta certo di un messaggio rassicurante. II rischio maggiore è che questi risparmiatori si scoraggino o prendano paura". Naturalmente queste risorse non basteranno per rilanciare l'economia italiana cha ha margini stretti e un debito alto."Per effetto degli acquisti già fatti e di quelli programmati dalla Bce, il peso del debito italiano disponibile sul mercato è inferiore al 100 per cento del Pil. Ciò significa che c'è un certo spazio per un ulteriore aumento. Quello che importa per gli investitori non è tanto l'aumento per effetto dello shock del coronavirus, quanto capire se c'è un piano di medio periodo per mantenere il debito sotto controllo e ridurlo gradualmente, quando l'economia riprenderà a crescere. L'esempio di questi ultimi anni, quando l'impegno a ridurre il debito (in rapporto al Pil) è stato sistematicamente disatteso dai successivi governi, non è di buon auspicio". (segue) (Rin)