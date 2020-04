Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme (4)

- "II problema dell'economia italiana, ripeto, è soprattutto la crescita insufficiente - spiega Bini Smaghi - E l'idea, condivisa da gran parte dei partiti, che la crescita si fa con più debito, invece che con le riforme di quei meccanismi strutturali che impediscono alle imprese di investire e creare posti di lavoro". Mercati e spread possono risvegliarsi. "I mercati sono sempre svegli e guardano tutti i giorni ai fattori di rischio che possono mettere a repentaglio i loro investimenti. II maggior rischio per lo spread attuale è di natura politica, caratterizzata da instabilità e dalle difficoltà nel mettere in atto una strategia che consenta di riportare la crescita su un sentiero sostenibile. Non si tratta solo degli interventi di breve periodo quanto delle azioni concrete per eliminare lacci e lacciuoli del nostro sistema. Su questo secondo aspetto non si è visto molto finora". (segue) (Rin)