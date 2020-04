Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme (5)

- II tema è naturalmente l'Europa, tra le varie proposte in campo Eurobond, Mes con condizionalità, Bei. "L'Europa ha già messo in atto alcuni strumenti potenti, come gli acquisti della Bce, la sospensione delle regole del Patto di stabilità, la flessibilità degli aiuti di Stato. Possono essere rafforzati o usati meglio alcuni strumenti esistenti, come la Bei, il Fei, il Mes. Poi c'è la questione dei nuovi strumenti che possono essere discussi ed eventualmente adottati. Ciò richiede più tempo, devono rispettare alcuni criteri di legittimità e responsabilità democratica. Per quel che riguarda titoli di debito comune, possono essere pensati per iniziative specifiche, con obbiettivi comuni e linee guida per assicurare un'azione congiunta. Non è pensabile un indebitamento a livello di Unione e poi ciascuno è libero di usare i fondi come vuole. Sarebbe il paese del Bengodi". (segue) (Rin)