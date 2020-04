Coronavirus: Bini Smaghi (Societé Generale) a "la Repubblica", spazio per aumento debito ma poi Italia deve fare riforme (6)

- Se la crisi si prolunga è ipotizzabile un prestito irredimibile, una patrimoniale o un prelievo forzoso. "Una patrimoniale, o un qualsiasi altro strumento forzoso, sono il frutto di un fallimento, il risultato di scelte economiche sbagliate da parte di una certa classe politica. Non sono assolutamente inevitabili. Dipende dalla classe politica che guida il Paese e dalle scelte che essa fa". Si parla a destra di flat tax. "Da questa crisi non si uscirà tutti uguali. Alcuni staranno peggio di altri. La flat tax non è certo equa, in una fase nella quale ci sarà bisogno di più, non di meno equità", ha concluso Bini Smaghi. (Rin)