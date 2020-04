Russia: il rublo si apprezza leggermente rispetto a dollaro ed euro, Borsa di Mosca in positivo

- Il rublo si apprezza nei confronti di dollaro ed euro in apertura della giornata alla Borsa di Mosca. Stando a quanto emerge, il tasso di cambio col dollaro è salito di 23 copeche e si è attestato a 76,72 rubli, mentre quello con la valuta europea di 38 copeche, a quota 83,01 rubli. La ripresa del rublo sembra andare in controtendenza rispetto al calo dei prezzi del petrolio: i futures di giugno del marchio Brent, il greggio del Mare del Nord, si sono ridotti dell'1,2 per cento, attestandosi a 33,7 dollari al barile. Si tratta di un dato negativo dopo i giorni in ripresa che hanno seguito l’annuncio della prossima riunione fra i paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del cartello volta a estendere nuovamente l’accordo Opec+ sul taglio della produzione. Effetti positivi anche per il mercato azionario, con l’indice Mosbirzhi che cresce dell’1,01 per cento, attestandosi a 2.598,14 punti, mentre quello commerciale Rts sale del 2,22 per cento, a 1.073,15 punti. (Rum)