Russia: Duma, in corso esame media nazionali accusati di pubblicare false informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione della Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) per indagare sulle interferenze negli affari interni alla Federazione Russa sta esaminando le ultime pubblicazioni di alcuni media sul tema del Covid-19. Lo ha confermato il presidente della commissione, Vasilij Piskarev, aggiungendo che le indagini si concentreranno sul quotidiano online “Meduza”, sulle emittenti “Radio Svoboda” e “Nastojashoe Vremja”, e sul sito di informazione “Mbx Media”. Soprattutto le prime due, ha aggiunto il deputato, hanno diffuso articoli sulla presunta carenza di ventilatori polmonari nel paese. Informazioni false, ha continuato, vengono diffuse anche sul lavoro dei medici russi in Italia e sul comportamento assunto dalle forze dell’ordine in alcuni soggetti federali. (Rum)