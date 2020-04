Cina: ministero Agricoltura, "ciotola di riso" sarà garantita nonostante impatto pandemia

- La "ciotola di riso" continuerà ad essere garantita in Cina nonostante l'impatto della pandemia di coronavirus, con ampie riserve di cereali e misure per aumentare la produzione. "Il paese ha registrato una lunga serie di anni eccezionali, con la produzione di grano che ha raggiunto un record di 663,85 milioni di tonnellate l'anno scorso. Con misure per incrementare la produzione di cereali abbiamo la fiducia e la determinazione per mantenere stabile la nostra ciotola di riso", ha dichiarato Pan Wenbo, funzionario del ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali, durante una conferenza stampa. Il funzionario ha spiegato che i raccolti eccezionali hanno sostenuto gli sforzi del paese per stimolare lo sviluppo sociale ed economico, nonché per combattere il nuovo focolaio di coronavirus. Pan ha affermato che la Cina ha svelato una serie di "misure non convenzionali" per stabilizzare la produzione di cereali, tra cui l'indicazione di obiettivi specifici per le piantagioni, offrendo sussidi agli agricoltori e aumentando i prezzi minimi per gli appalti statali di riso, che ha garantito un buon inizio quest'anno e dovrebbe garantire una produzione stabile per tutto l'anno. (segue) (Cip)