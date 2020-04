Cina: ministero Agricoltura, "ciotola di riso" sarà garantita nonostante impatto pandemia (2)

- "Le riserve di cereali del paese hanno funzionato a un livello elevato, con quelle di riso e grano sufficienti per soddisfare la domanda del mercato al consumo del paese per un anno", ha affermato Qin Yuyun, funzionario dell'Amministrazione nazionale delle riserve alimentari e strategiche. Qin ha affermato che l'amministrazione continuerà a impegnarsi per garantire un'offerta abbondante e prezzi stabili. Nei giorni scorsi il ministero del Commercio cinese aveva rassicurato che le forniture di cereali della Cina sono sufficienti per la domanda interna e non saranno carenti anche senza importazioni. "Le scorte finali di grano, mais e riso in Cina nel 2019 sono ammontate a oltre 280 milioni di tonnellate, mentre il consumo annuo in media è superiore a 200 milioni di tonnellate", ha dichiarato Wang Bin, capo della Divisione promozione del consumo presso il ministero del Commercio cinese. I consumatori non devono preoccuparsi di carenze di approvvigionamento o aumenti significativi dei prezzi dei cereali, ha detto Wang in una conferenza stampa. (Cip)