Coronavirus: in Armenia 11 nuovi casi, nel paese 833 contagi

- Sono solo 11 i nuovi casi di Covid-19 confermati dalle autorità armene nelle ultime 24 ore: si tratta di un decremento particolarmente significativo rispetto ai 52 registrati ieri. Lo ha dichiarato il primo ministro, Nikol Pashinyan, in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. “Sui 263 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore solo 11 hanno dato esito positivo: si tratta di un dato senza precedenti se guardiamo le ultime settimane, che dimostra l’efficacia delle misure di contenimento”, ha scritto il premier, esortando i cittadini a “rispettare in maniera rigorosa le disposizioni stabilite dal governo in questa settimana decisiva”. Stando ai dati diffusi, ha aggiunto, il numero totale dei contagi nel paese si è attestato a 833 persone, mentre il bilancio dei deceduti è arrivato a otto pazienti dopo la morte di un cittadino di 68 anni. Per quanto riguarda i guariti, al momento sono 57. (Res)