Coronavirus: Di Maio a Fiumicino riceve aiuti donati degli Emirati

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si è recato all’aeroporto di Fiumicino per ricevere di persona gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi Uniti. Il capo della diplomazia italiana si è intrattenuto in un colloquio con l’ambasciatore emiratino in Italia, Omar Obeid Al Shamsi. I due - entrambi con le mascherine di protezione sul viso - hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione della diffusione del Covid-19 in Italia, sulle necessità del nostro paese nella lotta contro il coronavirus, ma anche sulle misure intraprese dal governo degli Emirati Arabi Uniti nella lotta al virus Sars-Cov-2, come per esempio la richiesta di rinvio di Expo 2020 all'ottobre del 2021. “Anche stanotte sono arrivati altri doni”, ha detto il capo della diplomazia italiana in diretta Facebook. “E questi sono doni”, ha sottolineato il titolare della Farnesina, alludendo alle polemiche dei giorni scorsi sull’acquisto di materiale sanitario dall’estero. “Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei paesi amici dell’Italia. E’ molto importante dirvi che solo stanotte in Italia sono arrivate 9 milioni di mascherine”, ha detto ancora Di Maio. (Asc)