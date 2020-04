Cina: coronavirus, a Wuhan tasso di ripresa imprese industriali è del 97,2 per cento

- La ripresa del lavoro e della produzione a Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus, procede a un ritmo più veloce del previsto. Lo ha dichiarato ieri Hu Yabo, vicesindaco della città, in una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo delle epidemie. Secondo Hu, il tasso di ripresa del lavoro delle imprese industriali al di sopra delle dimensioni designate ha raggiunto sabato il 97,2 per cento mentre il 93,2 per cento delle principali società di servizi ha ripreso l'attività. La città, capitale della provincia dell'Hubei, ha introdotto una serie di politiche di sostegno, come la cooperazione con le istituzioni finanziarie per istituire un fondo iniziale di 20 miliardi di yuan (circa 2,82 miliardi di dollari), offrendo sussidi e riduzioni delle tasse per aiutare le aziende colpite dall'epidemia a superare le difficoltà. La provincia ha fino ad oggi riferito 67.803 casi confermati di Covid-19 in totale, di cui 50.008 nella capitale, ha spiegato ieri la Commissione sanitaria provinciale. "L'epidemia causerà problemi allo sviluppo economico e sociale di Wuhan nel breve periodo, ma non cambierà lo slancio di crescita a lungo termine della città", ha detto Hu. (segue) (Cip)