Cina: coronavirus, a Wuhan tasso di ripresa imprese industriali è del 97,2 per cento (4)

- Dopo l'incidente, il "Quotidiano del popolo", testata ufficiale del Partito comunista, ha pubblicato un articolo in cui si chiedeva di non discriminare le persone dell'Hubei, affermando al tempo stesso che "dopo la rimozione del blocco dall'Hubei, rimane una precauzione limitare il personale proveniente dalla provincia". La stampa internazionale ha sottolineato che già il 25 marzo il governo municipale di Pechino aveva richiesto che tutto il personale di ritorno dall'Hubei dovesse rimanere in isolamento per 14 giorni dall'arrivo nella capitale. Secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese, nonostante la ripresa dei voli nazionali dagli aeroporti di Hubei e Wuhan, rispettivamente il 29 marzo e l'8 aprile, rimane l'eccezione da e per Pechino. Considerando che altre province non hanno imposto l'obbligo di isolamento a chi proviene dall'Hubei, la richiesta della capitale ha sollevato il dubbio che l'iniziativa rifletta un doppio standard da parte delle autorità del Pcc nei confronti della provincia di Hubei. (segue) (Cip)