Cina: coronavirus, a Wuhan tasso di ripresa imprese industriali è del 97,2 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapida ripresa delle attività con il presupposto dei "contagi zero" registrati dalle autorità sanitarie di Wuhan non convince nemmeno gli esperti medici. La prestigiosa rivista medico-scientifica "The Lancet" ha recentemente ammonito che lo sblocco di Wuhan può determinare una seconda ondata di epidemia, ritenuta addirittura "inevitabile". Il 26 marzo, in un'intervista esclusiva al quotidiano "Sound of Hope" un medico di Wuhan rimasto anonimo ha riferito che lo sblocco della città previsto per l'8 aprile "deve essere imperativo, altrimenti il paese non funzionerà e l'intera economia crollerà. Il Pcc non vuole rimanere fermo, quindi è disposto a correre il rischio di innescare un secondo scoppio". Secondo il medico, lo sblocco di Wuhan è decisamente molto rischioso e in futuro megalopoli come Pechino, Shanghai, Canton (Guangzhou), Shenzhen e Hangzhou dovranno essere considerate le più pericolose, anche più pericolose di Wuhan. (Cip)