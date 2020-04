Coronavirus: Craxi (FI), su aiuti da Cina e Russia bisogna ringraziare ma anche vigilare

- La senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha ribadito la necessità di "guardarsi" dal fatto che dietro gli aiuti arrivati da Cina e Russia, "non si celino altre mire. Bisogna ringraziare e vigilare, sperando che alcune nazioni non si comportino come i monatti al tempo della peste, che accompagnando i malati gli rubavano tutti gli averi". La senatrice ha sottolineato che "l'alleanza che abbiamo con gli Usa è valoriale. La Cina rimane un regime totalitario. Questo coronavirus non ci lascerà un mondo uguale a prima. Non sarà la fine del mondo globalizzato, ma sarà la fine del globalismo, che ha mostrato tutte le sue debolezze". Quanto alla posizione dell'Europa, "le premesse non sono buone. Rispetto alla richiesta degli eurobond che avrebbe fatto fare un salto di qualità al progetto europeo, è invece prevalso un cinico burocratese di Dombrovskis. Siamo tutti nello stesso mare in tempesta, ma su diverse barche tutte legate tra loro e quelle più grandi rischiano di affondare quelle più piccole. L'Italia, se le premesse sono queste, rischia molto. Rischia - ha sottolineato la senatrice - che con tutte queste prese di tempo, rinvii, si ritrovi con la pistola fumante alla tempia, costretta ad accettare il ricatto del Mes. In Italia però esiste il partito degli affari che comincia a preparare il terreno, con i grandi giornali che applaudiranno al Conte di turno che accetterà di bere l'amaro calice. Il pericolo che corre l'Italia è immenso". (Rin)