Germania: a febbraio, ordini industriali in calo dell'1,4 per cento

- A febbraio scorso, prima della pandemia di coronavirus, la Germania ha registrato un declino degli ordini industriali pari all'1,4 per cento su base mensile. È quanto reso noto dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato è migliore delle aspettative, che davano la contrazione al 2,4 per cento dopo il netto aumento dell'8,4 per cento osservato a gennaio scorso. “Gli ordini ricevuti quando scoppiò la pandemia di coronavirus indicavano la fine della tendenza negativa del settore industriale”, ha fatto sapere il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Il dicastero ha aggiunto: “Alla luce dello shock economico globale causato dal coronavirus, tuttavia, gli ordini sono crollati a marzo e aprile e le perdite complessive della produzione sono state forti nel primo e nel secondo trimestre”. La diffusione del contagio e le misure attuate dal governo federale hanno paralizzato interi settori dell'economia. Gli ordini interni sono aumentati dell'1,7 per cento a febbraio rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo, gli ordini dall'estero sono diminuiti del 3,6 per cento. In particolare, gli ordini dall'Eurozona hanno subito un calo del 5 per cento, dal resto del mondo del 2,7 per cento. Se si escludono quelli di grandi dimensioni, gli ordini totali sono aumentati dell'1,1 per cento. (Geb)