Romania: Bucarest celebra i 16 anni dall'adesione dalla Nato

- Come ogni anno, a partire dal 2005, la Romania ha celebrato la Giornata della Nato. Nel suo messaggio alla popolazione, il presidente Klaus Iohannis ha ricordato che l'Alleanza atlantica ha reso possibile il rafforzamento della sicurezza a livello regionale e globale e ha creato le condizioni per delle attività complementari svolte insieme all'Unione europea in aree di interesse comune. "La Romania continuerà ad agire in modo coerente e convergente, assieme agli altri alleati, di modo che la Nato resti un organizzazione forte e di successo", ha detto il capo dello Stato. Il primo ministro Ludovic Orban ha sottolineato che, dopo 16 anni di appartenenza all'Alleanza atlantica, la Romania è diventata un pilastro di stabilità nella regione, e questa adesione rappresenta la più forte garanzia di sicurezza per il paese. Messaggi in occasione della Giornata della Nato sono stati inviati anche dai ministeri degli Esteri e della Difesa. La Romania ha aderito ufficialmente alla Nato nel marzo del 2004 mentre la cerimonia di adesione si è svolta nei primi giorni di aprile. (Rob)