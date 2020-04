Cina-Usa: ambasciatore cinese a Washington, servono solidarietà e cooperazione

- L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha invocato la cooperazione tra Pechino e Washington per combattere la pandemia di coronavirus, affermando che questo è un momento per la solidarietà e la collaborazione. In un articolo di opinione pubblicato sul "New York Times" il diplomatico ha scritto: "Riconosciamo che ci sono state discussioni spiacevoli tra le nostre nazioni intorno alla malattia. Ma questo non è il momento di puntare il dito. Questo è un momento di solidarietà, collaborazione e sostegno reciproco". "Ricorderemo sempre che nei nostri giorni più difficili, i nostri amici in così tanti luoghi – molti dei quali statunitensi, molti newyorkesi – ci hanno offerto una mano. Ora siamo pronti a ripagare la loro gentilezza e aiutarli", ha aggiunto. Cui ha osservato che la Cina sta facendo tutto il possibile per sostenere i paesi collegati in difficoltà, compresi gli Stati Uniti. "Stiamo facilitando l'acquisto da parte del governo Usa di dispositivi di protezione individuale fabbricati in Cina. In effetti, le fabbriche stanno funzionando a pieno ritmo per soddisfare gli ordini di forniture mediche dallo Stato di New York e da altre parti degli Stati Uniti. I governi provinciali e delle città cinesi si affrettano ad aiutare i loro stati gemellati e le città statunitensi. E le donazioni stanno arrivando dal settore degli affari del paese", ha detto. (segue) (Cip)