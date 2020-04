Cina-Usa: ambasciatore cinese a Washington, servono solidarietà e cooperazione (2)

- Cui ha suggerito alla Cina e agli Stati Uniti di compiere sforzi congiunti per sconfiggere la pandemia. "La Cina e gli Stati Uniti devono guidare gli sforzi internazionali nella ricerca collaborativa su cure e vaccini ed esplorare la condivisione delle tecnologie farmaceutiche tra le nazioni. Dobbiamo aiutare i paesi con sistemi sanitari sottosviluppati e contribuire a una migliore governance globale della salute", ha affermato. Cui ha anche chiesto alle due maggiori economie del mondo di "rafforzare il coordinamento della politica macroeconomica per stabilizzare i mercati; garantire la crescita e il sostentamento delle persone; e mantenere le catene industriali e di approvvigionamento globali aperte, stabili e sicure". Nel frattempo, l'ambasciatore cinese ha messo in guardia da razzismo e xenofobia. "Tale rancore non solo minerà la cooperazione tra le nostre nazioni, ma seminerà anche semi di sospetto e confronto che potrebbero mettere i nostri popoli – e persino il mondo – in grave pericolo da questo virus in fuga e dalle ricadute economiche che sta causando", ha ammonito l'ambasciatore cinese. (Cip)