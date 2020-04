Coronavirus: Di Maio, “tema non è acquisto o dono delle mascherine ma salvare vite”

- L’importante in questo momento è “salvare vite” e fornire al personale medico sanitario “che in questo momento è al fronte” tutto il materiale necessario nella lotta contro il coronavirus, che si tratti “di donazioni o di acquisti”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando in diretta Facebook da Fiumicino per ricevere di persona gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi Uniti. “Ci sono grandi dibattiti su quante mascherine abbiamo acquistato e quante sono state donate. Il tema non è questo, ma salvare vite”, ha detto Di Maio. Secondo il titolare della Farnesina, l’importante è “quanto abbiamo seminato in politica estera, guadagnando la stima e l’amicizia di popoli e governi”. Ieri, 5 aprile, “c’è stata un’altra grande prova di solidarietà”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana, spiegando di aver ricevuto telefonate di solidarietà dai ministri degli Esteri di Norvegia (Ine Marie Eriksen Soreide), Emirati Arabi Uniti (Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan) e Marocco (Nasser Bourita). “Sono a noi vicini e lo dimostrano con i fatti. Queste mascherine, occhiali e tute protettive – ha aggiunto Di Maio – andranno ad aiutare medici, infermieri e personale sanitario che in questo momento sono al fronte: sono le nostre forze e bianche e noi li aiuteremo con tutte le nostre forze”. (Asc)