Russia-Usa: Dmitriev (Rdif), riprendere presto dialogo commerciale di alto livello

- La Russia e gli Stati Uniti devono riprendere il dialogo commerciale di alto livello nel prossimo futuro. Lo ha affermato Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif) in una sua rubrica riportata dal sito web dell’emittente Usa “Cnbc”. “Il nostro fondo sta lavorando per favorire una cooperazione continua tra le aziende russe e statunitensi che trova sostegno da entrambe le parti. Crediamo che nel prossimo futuro dovremmo riprendere il dialogo commerciale di alto livello proposto dal nostro presidente", ha scritto Dmitriev. Secondo l’Ad dell’Rdif, il mondo ha bisogno di solide piattaforme per la cooperazione tra governi, imprese e cittadini. Il presidente russo, Vladimir Putin, propose la creazione di un gruppo di lavoro che riunisse allo stesso tavolo “i capitani d’impresa” delle più importanti aziende di Russia e Stati Uniti durante l’incontro con l’omologo Donald Trump avvenuto a Helsinki nel mese di luglio del 2018. La proposta, sinora, è caduta nel vuoto e non sono mai stati organizzasti incontri o riunioni di questo tipo fra gli imprenditori dei due paesi. (Rum)