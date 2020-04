Malesia: intercettata imbarcazione con 202 profughi rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera della Malesia ha annunciato di aver intercettato ieri una imbarcazione con a bordo 202 profughi della minoranza rohingya proveniente dal Myanmar. A bordo dell’imbarcazione erano stipati 152 uomini, 45 donne e cinque bambini, tutti presi in carico dalle autorità malesi per l’immigrazione che hanno avviato procedure per l’ingresso illegale nel paese. La barca è stata individuata nelle prime ore di ieri alla deriva al largo dell’isola di Langkawi. Le autorità malesi sono alle ricerca di almeno tre scafisti, che sarebbero membri di un gruppo di trafficanti di esseri umani. (Fim)