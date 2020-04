Cina: coronavirus, export forniture mediche per un valore di oltre 1,4 miliardi di dollari (2)

- La Cina ha sempre prestato molta attenzione alla qualità e alla sicurezza delle esportazioni di forniture mediche e ha esercitato una rigorosa gestione sui prodotti correlati, ha aggiunto il funzionario. Nel tentativo di rafforzare il controllo di qualità, la dogana sdoganerà le forniture mediche solo sulla base dei certificati di registrazione approvati dalle amministrazioni dei prodotti medici e della documentazione per dimostrare che soddisfano gli standard di controllo della qualità delle rispettive destinazioni di esportazione. Jiang ha suggerito agli acquirenti esteri di prodotti medici di acquistare da fornitori i cui prodotti sono stati registrati presso i regolatori cinesi, verificare la qualità del prodotto prima di metterli in uso e seguire rigorosamente le procedure operative e il campo di applicazione. La Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale per creare un buon ambiente per le esportazioni di forniture mediche e sostenere la battaglia globale contro la pandemia di Covid-19, ha aggiunto il funzionario. (Cip)