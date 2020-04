Cina: coronavirus, settore automobilistico ha ripreso quasi totalmente le operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore automobilistico della Cina ha progressivamente ripreso la ripresa della produzione, dopo il blocco causato nei mesi scorsi dalla pandemia di Covid-19. Secondo l'Associazione dei concessionari automobilistici cinesi (Cada), tra gli 8.721 operatori di settore intervistati a livello nazionale, il 98,8 per cento ha ripreso le operazioni, stando ai dati aggiornati al pomeriggio di venerdì. Il mercato automobilistico cinese si sta gradualmente rimettendo in carreggiata nel controllo dell'epidemia, con incentivi politici in atto per liberare la domanda potenziale, secondo la Cada. Per sostenere la crescita, una riunione del Consiglio di Stato alla fine di marzo ha deciso di prorogare per altri due anni i sussidi e le esenzioni fiscali per gli acquisti di nuovi veicoli energetici che sarebbero scaduti alla fine di quest'anno. (segue) (Cip)