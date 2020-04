Cina: coronavirus, settore automobilistico ha ripreso quasi totalmente le operazioni (3)

- Il rilancio del settore "potrebbe richiedere più tempo del previsto a causa della carenza di manodopera e materiali", ha dichiarato Fitch Solutions in un rapporto di metà marzo. Sia i marchi stranieri che quelli cinesi stanno investendo miliardi di dollari per sviluppare veicoli elettrici sotto pressione per raggiungere gli obiettivi di vendita del governo. La domanda è precipitata a metà del 2019, quando Pechino ha chiuso i sussidi di miliardi di dollari a produttori e acquirenti e ha spostato l'onere per l'industria richiedendo ai produttori di automobili di rendere elettriche una parte delle loro vendite. La chiusura estesa delle fabbriche sta inoltre danneggiando l'industria interrompendo il flusso globale di componenti. Secondo Ubs, la Cina rappresenta circa l'otto per cento delle esportazioni globali di ricambi auto. I produttori all'estero che necessitano di componenti cinesi vedranno poco sollievo quando l'industria si riprenderà, ha affermato Fitch. (segue) (Cip)