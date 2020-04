Cina: coronavirus, settore automobilistico ha ripreso quasi totalmente le operazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni fornite nei giorni scorsi dall'Associazione auto per passeggeri cinese (Pca), le vendite di auto in Cina sono destinate a scendere dell'otto per cento quest'anno. Per il mercato più grande del mondo si prospetta il terzo anno consecutivo di calo. La Pca lo scorso mese aveva previsto un calo del cinque per cento dopo aver inizialmente stimato una crescita dell'uno per cento. Il segretario generale della Pca, Cui Dongshu, ha chiesto politiche di stimolo a livello nazionale per contribuire a rilanciare la domanda. Le previsioni dell'associazione indicano un recupero della domanda man mano che l'anno avanza. Le vendite sono diminuite del 79 per cento a febbraio, il più grande calo mensile di sempre, ha affermato Pca, rivedendo leggermente i numeri iniziali dati dell'inizio di marzo. (segue) (Cip)