Cina: coronavirus, settore automobilistico ha ripreso quasi totalmente le operazioni (5)

- Le vendite in Cina di Honda Motor Co. sono diminuite dell'85 per cento il mese scorso, mentre Nissan Motor Co. ha registrato un calo dell'80 per cento. Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) sono in linea con il più ampio mercato automobilistico, scendendo del 78 per cento il mese scorso, ha affermato Pca. "I veicoli elettrici e i modelli premium tradizionali potrebbero risentire maggiormente dello scoppio perché le vendite di questi veicoli sono concentrate nelle più grandi città, che risultano essere le più colpite dall'epidemia", secondo Robin Zhu, analista di Sanford C. Bernstein & Co. (Cip)