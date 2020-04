Cina: produzione gas naturale in aumento del 6,1 per cento nei primi due mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale della Cina è cresciuta nei primi due mesi del 2020 per effetto degli sforzi tesi a combattere l'inquinamento atmosferico, ha affermato la Commissiona nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). Il consumo apparente di gas naturale è aumentato dell'uno per cento su base annua a 52,7 miliardi di metri cubi nel periodo gennaio-febbraio, secondo commissione. Nel periodo in esame, la produzione di gas naturale ha raggiunto i 30,9 miliardi di metri cubi, un'aumento del 6,1 per cento rispetto allo scorso anno, mentre le importazioni sono diminuite del 4,1 per cento su base annua a 22,4 miliardi di metri cubi. La Cina ha promosso un uso efficiente e su larga scala del gas naturale in settori quali combustibile industriale, produzione di energia e trasporti. Secondo un piano d'azione triennale sul controllo dell'inquinamento atmosferico pubblicato nel 2018, la Cina aumenterà la quota di gas naturale nel suo consumo totale di energia primaria al dieci per cento entro il 2020.(Cip)