Giappone: governo pronto a istituire fondo di riserva da mille miliardi di yen

- Il governo del Giappone si appresta ad accantonare altri mille miliardi di yen (9,2 miliardi di dollari) per un fondo di riserva teso a finanziare le misure di contrasto alla pandemia di coronavirus. L’esecutivo guidato dal primo ministro Shinzo Abe sta lavorando a un nuovo pacchetto economico emergenziale, che dovrebbe tradursi in ulteriori stanziamenti diretti per 10mila yen (circa 900 euro) a figlio per le famiglie già destinatarie dei contributi, che in Giappone vengono destinati a tutti i minori indipendentemente dal reddito familiare, sino a 14 anni di età. Il fondo dovrebbe essere approvato assieme al bilancio addizionale per l’anno fiscale 2020 nella giornata di domani, 7 aprile. (segue) (Git)