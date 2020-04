Germania: coroanvirus, non c'è chiarezza su letti terapia intensiva disponibili nel paese

- Mentre la Germania affronta la pandemia di coronavirus, “non vi è chiarezza” sul numero di letti nei reparti di terapia intensiva disponibili negli ospedali del paese. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che, prima della crisi, i posti di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere tedesche erano 28 mila, secondo i dati del governo federale. A metà della scorsa settimana, il presidente dell'Associazione degli ospedali tedeschi (Dkg), Gerald Gass, ha stimato la cifra dei letti disponibili in terapia intensiva a 40 mila, di cu 15-20 mila liberi. Tuttavia, in base alle informazioni del registro centrale dei letti di terapia intensiva dell'Associazione interdisciplinare tedesca per la terapia intensiva e medicina d'urgenza (Divi), la disponibilità è di 13.346 letti occupati, cui si aggiungono 10.074 liberi. “Non possiamo in alcun modo confermare i 40 mila posti in terapia intensiva”, ha detto ad “Handelsblatt” un portavoce del Divi. Secondo tale fonte, inoltre, ai 28 mila letti resi noti dal governo federale “si deve sottrarre il 10 per cento che non può essere utilizzato per mancanza di personale”. Nella terapia intensiva pediatrica, il rapporto è del 20 per cento. Inoltre, dei 13.346 letti attualmente occupati, 2.680 sono utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da coronavirus. Di tale ammontare, l'83 per cento ha bisogno di macchinari per la respirazione artificiale. Dei circa 1.160 ospedali tedeschi con unità di terapia intensiva, 1.119 comunicano le loro capacità al Divi. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, “non è chiaro se vi siano più segnalazioni multiple parziali, poiché le grandi cliniche hanno diverse unità di terapia intensiva”. In questa settimana, gli ospedali dovrebbero essere obbligati dal governo federale a comunicare i propri dati. Finora, la comunicazione delle informazioni era volontari. (Geb)