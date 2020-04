Germania: Camera di commercio chiede nuovi aiuti per economia contro crisi coronavirus

- La Camera di commercio e dell'industria tedesca (Dihk) chiede al governo federale di adottare ulteriori misure di sostegno all'economia, in particolare a favore delle medie imprese,per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il presidente della Dihk, Eric Schweitzer, i provvedimenti già attuati dal governo federale “attenuano la crisi”, in particolare in alcuni settori. Tuttavia, è “urgentemente necessario” sviluppare ulteriormente i programmi di aiuto al fine di contrastare una “reazione a catena nell'intera economia”. A tale scopo, la Dihk chiede “maggiore supporto per le medie imprese.” Secondo Schweitzer, “il governo federale gli esecutivi dei Laender dovrebbero concordare tra loro un'offerta trasparente di aiuti di emergenza per le aziende”, in particolare per le società con “fino a 50 o meglio ancora fino a 250 dipendenti”. A oggi, diverse imprese di medie dimensioni hanno accesso soltanto all'assistenza di liquidità fornita dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). Inoltre, finora il governo federale ha garantito il 90 per cento dei prestiti erogati dal Kfw alle aziende. Tuttavia, nota “Handelsblatt”, in molti casi ciò non è sufficiente, poiché una banca privata deve intervenire con finanziamenti che coprano il restante 10 per cento”. Secondo Schweitzer diviene quindi urgentemente necessaria una garanzia del governo federale sul 100 per cento dei prestiti stanziati dal Kfw per le imprese di medie dimensioni. (Geb)