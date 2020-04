Spagna-Ue: Sanchez sulla “Faz”, l'Europa deve creare economia di guerra contro crisi

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, l'Ue deve creare “un'economia di guerra”. È quanto afferma il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in cui chiede “un nuovo piano Marshall” per la ricostruzione dopo la pandemia. In particolare, secondo Sanchez, l'Ue necessita di “un nuovo meccanismo per la condivisione del debito” tra gli Stati membri. Il riferimento è ai “coronabond”, ossia strumenti per la comunitarizzazione del disavanzo, proposti da Italia, Spagna e altri Stati membri e a cui Paesi Bassi, Germania, Austria e Finlandia si sono opposti. Allo stesso tempo, per il primo ministro spagnolo, il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) “potrebbe aiutare come primo passo, ma senza condizioni”. In precedenza, ricorda la “Frankurter Allgemeine Zeitung, Sanchez aveva quindi dichiarato: “Saremo fermi e costruttivi. La Spagna non farà a meno degli eurobond”. Nel suo contributo per il quotidiano tedesco, il primo ministro spagnolo è tornato sulla questione osservando che “se il virus non si ferma alle frontiere, neanche i meccanismi di finanziamento devono farlo”. Per Sanchez, infine, “stiamo vivendo tempi molto difficili che richiedono decisioni coraggiose. Milioni di europei credono nel progetto dell'Unione europea. Non deludiamoli”. (Geb)