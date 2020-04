Corea del Nord: autocarri cinesi attraversano il Ponte dell’Amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali attraverso il confine terrestre tra Corea del Nord e Cina sembrano essere ripresi, dopo l’interruzione decretata da Pyongyang alla fine di gennaio in risposta all’epidemia di coronavirus in Cina. Secondo una fonte citata da “Daily NK”, “Autocarri cinesi hanno recentemente attraversato il Ponte dell’Amicizia sino-coreano da Sinuiji a Dandong”. Un breve video pubblicato dal portale d’informazione mostra grandi camion container che attraversano il ponte tra le due città di confine. Gli autisti degli autocarri sarebbero stati posti in quarantena al loro rientro in Cina. In Cina starebbero anche riaprendo gradualmente i ristoranti gestiti da nordcoreani, in risposta a un ordine diretto di Pyongyang. (segue) (Git)