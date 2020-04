Corea del Nord: autocarri cinesi attraversano il Ponte dell’Amicizia (10)

- La Polizia della Corea del Nord ha varato un decreto che minaccia i contrabbandieri di pene severissime, inclusa la morte, in risposta al pericolo posto dall’epidemia di coronavirus originata in Cina. Lo riferisce “Radio Free Asia”, che cita fonti locali secondo cui le comunità di confine reputano il provvedimento assurdo, essendo il contrabbando la loro principale fonte di sussistenza. “Le autorità stanno tentando in tutti i modi di prevenire la diffusione del nuovo coronavirs, ed hanno emesso pertanto un decreto a nome della polizia, che minaccia di punizioni durissime chi viola gli sforzi di quarantena nazionali”, ha dichiarato a “Rfa” un residente della provincia di Ryanggang. Stando alle fonti, il decreto avverte che i contrabbandieri verranno accusati di “tradimento nazionale”, e rischiano di finire di fronte a un plotone d’esecuzione. (segue) (Git)