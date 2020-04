Usa: almeno un quarto dell’economia bloccata a causa del coronavirus (2)

- Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analitics, ritiene come il presidente Usa, Donald Trump, che la situazione attuale non sia sostenibile: senza una ripresa almeno graduale entro i prossimi due mesi, infatti, il prodotto interno lordo Usa crollerebbe del 75 per cento annuo nel secondo trimestre. Zandi ritiene che molti paesi, inclusi gli Usa, riapriranno prima dell’estate, e stima un calo del pil Usa nell’ordine del 30 per cento annuo nel secondo trimestre. (Nys)