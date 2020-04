Asia: la pandemia terrà 24 milioni di persone nella povertà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Adb è più fiduciosa in merito alla Cina, che secondo la banca non crescerà quest’anno più del 2,3 per cento, ma che nel 2021 potrebbe riuscire ad agganciare un rimbalzo del 7 per cento circa. Le incognite, però, sono numerosissime: i settori delle risorse naturali e del turismo sono stati devastati dalle misure di contenimento del virus e dal blocco del traffico internazionale di persone. Secondo l’Adb, le nove economie asiatiche che dipendono maggiormente da tali settori chiuderanno il 2020 in recessione: si tratta di Thailandia, per cui l’Adb prevede una contrazione del pil del 4,8 per ceno; Hong Kong (meno 3,3 per cento, secondo l’Adb); Maldive (meno 3 per cento); Timor Est (meno 2 per cento). Fiji (meno 4,9 per cento); Vanuatu (meno 1 per cento); Isole Cook (meno 2,2 per cento); Palau (meno 4,5 per cento) e Samoa (meno 3 per cento). (segue) (Git)