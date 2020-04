Asia: la pandemia terrà 24 milioni di persone nella povertà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un’analisi pubblicata il 30 marzo dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), dal titolo “The Covid-19 Shock to Developing Countries: Towards a ‘whatever it takes’ programme for the two-thirds of the world’s population being left behind”, i paesi in via di sviluppo, nei quali vivono due terzi della popolazione mondiale, perderanno finanziamenti per due-tremila miliardi di dollari a causa delle mancate entrate, del calo del commercio internazionale e del deflusso di capitali finanziari dovuti alla pandemia di coronavirus: un danno economico senza precedenti. “La ricaduta economica dello shock è in corso ed è sempre più difficile da prevedere, ma ci sono chiare indicazioni che le cose peggioreranno molto per le economie in via di sviluppo prima di migliorare”, ha sintetizzato il segretario generale dell’Unctad, Mukhisa Kituyi. (segue) (Git)