Asia: la pandemia terrà 24 milioni di persone nella povertà (7)

- Il rapporto evidenzia che nei due mesi trascorsi da quando il virus ha iniziato a diffondersi al di fuori della Cina, i paesi in via di sviluppo hanno subito un enorme impatto in termini di deflussi di capitali, aumento degli spread obbligazionari, svalutazioni valutarie e perdita di utili delle esportazioni, con il calo dei prezzi delle materie prime e delle entrate turistiche. Nella maggior parte dei casi, l’impatto è più profondo rispetto alla crisi globale del 2008. I deflussi dalle principali economie emergenti sono stimati in 59 miliardi di dollari tra febbraio e marzo, più del doppio rispetto ai 26,7 miliardi di dollari registrati subito dopo la crisi finanziaria globale. (segue) (Git)