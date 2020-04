Asia: la pandemia terrà 24 milioni di persone nella povertà (8)

- I valori delle valute dei paesi considerati – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Cina, India, Indonesia, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Turchia, Vietnam, Federazione Russa, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica – sono scesi tra il cinque e il 25 per cento rispetto al dollaro, anche in questo caso più di quanto avvenne nel 2008. I prezzi delle materie prime, da cui molti paesi in via di sviluppo dipendono fortemente per i loro cambi, sono scesi precipitosamente dall’inizio della crisi. Il calo complessivo dei prezzi è stato del 37 per cento dall’inizio dell’anno. (segue) (Git)